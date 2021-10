Lyon : l’exposition consacrée à Antoine de Saint-Exupéry prolongée

Ouverte dans un premier temps pendant deux semaines en octobre 2020, puis fermée à cause de la pandémie de coronavirus, l’exposition intitulée Antoine de Saint-Exupéry – Un Petit Prince parmi les Hommes a rouvert ses portes le 19 mai dernier à La Sucrière, à Lyon, où sa présence a été confirmée jusqu’au 16 janvier 2022.

Initialement prévue jusqu’au 7 novembre, sa réouverture et sa prolongation coïncident avec le 75e anniversaire de la parution en France du Petit Prince, l’œuvre la plus célèbre de l’écrivain lyonnais, traduite en 457 langues et dialectes et vendue à plus de onze millions d’exemplaires dans la seule langue française.