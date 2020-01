Lyon : l’heure du bilan pour les expériences piétonnes

L’heure est désormais au bilan pour les expériences piétonnes en Presqu’Ile qui ont eu lieu à Lyon depuis le mois de septembre.



Selon la Métropole de Lyon parmi les points positifs :

– une amélioration de la qualité de l’air

– la réduction des nuisances sonores

– une ambiance beaucoup plus calme



En revanche, certains commerçants ont souligné la baisse de leur chiffre d’affaires malgré une hausse de la fréquentation. L’expérimentation semble moins favorable à certaines typologies de commerce : luxe, équipement de la maison, déco… et plus favorables à d’autres : restauration ou encore prêt-à-porter.

Autre difficulté, le stationnement notamment pour les riverains.



Si David Kimelfeld est élu en mars à la tête de la Métropole de Lyon, la mesure a de grande chance de perdurer.