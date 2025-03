Les unions locales CGT de Bourgoin-Jallieu, Villefontaine, La Tour-du-Pin et Pont-de-Chéruy manifesteront ce jeudi à Lyon pour défendre l'accès aux soins. Elles dénoncent la priorité donnée au réarmement au détriment de la santé et réclament plus de moyens pour l’hôpital public et la sécurité sociale.

EP