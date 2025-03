Lyon multiplie la verdure pour contrer le béton 

Lyon poursuit son objectif de débitumer la ville. La municipalité écologique œuvre à hauteur d’une centaine de projets par an pour favoriser l’infiltration de l’eau dans les sols et lutter contre le réchauffement climatique. Ces projets pourront à terme, baisser les températures entre 3 à 4°C. Depuis la promesse faite par le maire de Lyon en 2020, 13 hectares ont été récupérés sur le bitume, pour un coût de 141 millions d’euros par an. Un long projet au grand damne des automobilistes mais qui a pour vocation d’améliorer les conditions de la vie lyonnaise.

