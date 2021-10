Lyon : retour en grande pompe de la Fête des Lumières annonce Grégory Doucet

Dans un entretien accordé mercredi au Progrès, le maire de Lyon, Grégory Doucet, a promis le retour d’une Fête des Lumières « grandiose, car c’est l’esprit de la fête », pour cette année 2021.

La Fête des Lumières 2020 avait été tronquée par la crise sanitaire et c’est donc la première « vraie » Fête des Lumières que va vivre le maire écologiste depuis sa prise de fonction, il y a un peu plus d’un an.

Côté budget, la ville va y consacrer 2,4 millions d’euros, pour 500 000 euros de mécénat, et l’accent va être porté sur l’enfance : « On a beaucoup travaillé la place des enfants. C’est pour cela que l’on va à Blandan, notamment. L’idée, c’est qu’il n’y ait plus de médiation, et que l’on facilite l’accès des œuvres aux plus jeunes », a expliqué l’édile.

Une grande partie de la programmation initialement prévue l’an dernier va enfin voir le jour pour cette Fête des Lumières cru 2021.