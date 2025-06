Le ministre de l’Action publique, de la Fonction publique et de la Simplification, Laurent Marcangeli, se rendra à Lyon et à Rillieux-la-Pape les 16 et 17 juin prochains.

Un déplacement consacré à la fonction publique territoriale.

Le ministre évoquera notamment les avancées législatives en matière de protection sociale complémentaire pour les agents publics.

R.H