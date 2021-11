Lyon : TCL promet des bus 100% électriques sur la ligne C16 d’ici la fin du mois

Les premiers bus 100% électriques vont bientôt arpenter les rues de Lyon et Villeurbanne au travers de la ligne C16. TCL vient en effet d’annoncer que cette ligne qui mène de Charpennes à la route de Vienne sera traversée par ce nouveau type de bus d’ici la fin du mois de novembre.

Au total, 13 véhicules sont concernés et tous sont garantis sans émission, silencieux et seront en circulation dès le 22 novembre. En attendant, tous sont affectés au dépôt des Pins, dans le 3e arrondissement de Lyon, où des bornes électriques permettent de les alimenter en électricité et de leur offrir une garantie minimum de 185 km par jour.

Après les lignes C11 et C13, le ligne C16 est désormais la troisième du réseau TCL à être équipée de bus 100% électriques.