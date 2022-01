Lyon : un individu pousse deux personnes dans la Saône après une bagarre

Une altercation a éclaté entre un groupe de trois personnes et un individu dimanche matin heures sur le quai de la Pêcherie, dans la 1er arrondissement de Lyon, en bordure de la Saône.

L’homme a fait des avances à la jeune femme du groupe jusqu’à ce qu’une bagarre éclate entre lui et les deux hommes amis de celle-ci. Un des amis de la jeune femme lui a adressé un coup de poing et, en retour, ont été poussés dans la Saône.

Ces deux derniers sont parvenus à sortir de l’eau en état d’hypothermie mais sains et saufs. L’auteur des faits, alcoolisé, a été interpellé quelques instants plus tard et placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte.