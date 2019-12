Lyon : un SDF arrêté pour plus de 40 faits de vols

Un SDF de 18 ans a été interpellé pour une série de vols.

Ses empreintes papillaires et son ADN ont été relevés dans plus de 40 faits de vols ou de dégradations de véhicules dans le 2e, le 3e et le 6e arrondissement de Lyon.

Le jeune homme a déclaré ne pas se souvenir des faits, mais ne les a pas niés pour autant, face aux éléments techniques le mettant en cause.

Il a été laissé libre et sera convoqué au tribunal le 16 mars 2020.