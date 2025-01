La rue Jean-Mermoz de Mâcon a été entièrement réhabilitée pour améliorer la sécurité et la circulation, avec la création de places de stationnement et l'installation de trois plateaux traversants. Quatorze projecteurs bidirectionnels à faible consommation ont été ajoutés pour éclairer ces passages, une première dans la ville. Ces travaux, très attendus, ont permis de résoudre les problèmes de circulation et de renforcer la sécurité des usagers

EP