Mâcon a été sélectionnée pour participer au programme « Mon centre-ville 2030 » de l’ANCT, visant à accompagner les villes dans la transformation de leur cœur de ville. Les élus locaux, soutenus par l’État, travailleront sur des enjeux de densification, d’habitat et de consommation, avec l’aide d’experts et de données comparatives. Les premiers retours de ce projet sont attendus pour juin 2025, après les rénovations en cours dans des quartiers clés comme Saint-Clément et la gare de Mâcon.

