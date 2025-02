Des centaines de poissons morts ont été retrouvés à l’étang des Noyerats, près de Mâcon, et l’association locale suspecte une maladie des cyprinidés. Par précaution, la mairie a interdit l'accès et la pêche à l'étang. Des analyses sont en cours pour confirmer la cause de cette mortalité, inoffensive pour l'homme.

EP