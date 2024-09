Cette semaine à Mâcon, Mâconnais Beaujolais Agglomération et Véolia effectuent des inspections du réseau d’eaux usées. Petite particularité : c’est un drone, et non des humains, qui est envoyé dans les canalisations, afin d'assurer la sécurité des équipes et d’éviter des risques tels que l’exposition aux gaz, les noyades ou les mauvaises postures.

EP