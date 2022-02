Mâcon : un gendarme grièvement poignardé à la gorge

Dans la nuit de vendredi à samedi, un homme d’une vingtaine d’années, gendarme de profession mais hors service à ce moment là, a été blessé à l’arme blanche devant un bar situé chemin de la Croix-Saccard, au sud de Mâcon.

Blessé à la gorge, avec une grave plaie, il gisait au sol à l’arrivée des sapeurs-pompiers et d’une équipe du Smur de Mâcon. Il a été conduit dans un état grave au centre hospitalier de Mâcon pour y être opéré et ses jours ne sont plus en danger.

L’auteur des coups a lui pris la fuite. Un important dispositif de sécurité, composé de deux équipages de policiers, de la brigade anticriminalité de Mâcon, d’un peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie, s’est déployé sur les lieux.

Aucun suspect n’a été appréhendé et l’auteur des faits est activement recherché, précise Le Journal de Saône-et-Loire.