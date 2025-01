Hier, le Département de Saône-et-Loire a annoncé un investissement de 3,6 millions d'euros pour des travaux routiers en 2025 dans le Mâconnais-Clunisois, incluant la sécurisation de plusieurs secteurs. Parmi les projets : la création d'un giratoire à Prissé, la rénovation des trottoirs du pont d'Arciat et la reprise de virages dangereux entre Massilly et Lournand. Des améliorations de visibilité et la création d'itinéraires cyclables sont également prévues.

EP