Mali : un soldat français tué dans une attaque au mortier

Un militaire français a été tué ce samedi après-midi, lors d’une attaque au mortier contre une base des forces Barkhane à Gao (Mali). Âgé de 24 ans et membre du 54e régiment d’artillerie de Hyères (Var), le brigadier Alexandre Martin est le 53e militaire français tué au combat au Sahel depuis près de dix ans.



Le président de la République a réagi à cette tragique nouvelle par le biais d’un communiqué. Il “salue avec respect la mémoire de ce soldat, mort pour la France dans l’accomplissement de sa mission” et “s’associe à la douleur de sa famille, de ses proches et de ses frères d’armes”.

Profonde tristesse à l’annonce de la mort au combat du brigadier Alexandre Martin le 22/01 à Gao au Mali. Je salue son engagement. Toutes mes pensées vont vers sa famille, ses proches et ses frères d’armes. pic.twitter.com/uGk9l4wurj — Chef d'état-major des armées (@CEMA_FR) January 23, 2022