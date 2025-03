La billetterie pour le match retour de l'OL contre Manchester United en Ligue Europa, prévu le 17 avril à Old Trafford, est ouverte. Les abonnés de l'OL et les membres du programme sympathisant peuvent dès à présent réserver leurs places, avec un tarif unique de 40 euros. Les ventes se clôtureront le 14 avril à midi, et aucune place ne sera vendue le jour du match.

EP