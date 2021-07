Manifestation pass sanitaire : 9 personnes interpellées

Près de 114 000 personnes étaient dans la rue ce samedi en France pour manifester contre la généralisation du pass sanitaire. A Lyon, 900 personnes au total se sont réunies, selon la Préfecture et neuf personnes ont été interpellées après des échauffourées face aux forces de l’ordre, place Bellecour.



Ce rassemblement qui n’avait pas été autorisé, a très vite dégénéré. Les forces de l’ordre ont fait l’objet de nombreux jets de projectiles (bouteilles en verre…) d’après la préfecture. Les forces de l’ordre ont fait usage de gazs lacrymogènes. Six policiers et gendarmes ont été légèrement blessés dans ces échauffourées.