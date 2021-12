Marseille : dernière vente de l’année ce samedi pour Vintage Kilo Market

Les grandes friperies organisées par Vintage Kilo Market à Marseille vont avoir droit à une dernière journée de vente pour cette année 2021. Celle-ci se déroulera ce samedi 4 décembre, de 10 à 19 heures, et dimanche 5 décembre, de 10 à 17 heures, à l’espace Cartonnerie, à la friche de la Belle-de-Mai, situé au 41 rue Jobin, dans le 3e arrondissement.

Vintage Kilo Market, concept de ventes éphémères de vêtements vintage et de seconde main, propose aux visiteurs de payer l’unique somme de 28 euros le kilo d’habits, peu importent les vêtements pris. Parmi les affaires en vente, des pièces mixtes et variées, datant des années 1970 à 2000. La participation se fait sur rendez-vous, via le lien ci-contre.

Le pass sanitaire n’est pas requis pour y participer mais le port du masque reste bien sûr, quant à lui, obligatoire.