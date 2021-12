Marseille : fin de la grève des éboueurs

La négociation qui a eu lieu lundi entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et le syndicat Force ouvrière a débouché, peu avant 21h, sur la fin du mouvement de grève.

Les personnels grévistes ont jugé raisonnable la proposition de la collectivité et ont donc voté pour une reprise de l’activité des éboueurs pour la collecte des ordures ménagères.

Les points d’accord principaux portent sur la prise en compte de la problématique Covid avec des aménagements de travail spécifiques, la rémunération des dimanches et jours fériés et la promesse d’une uniformisation des primes sur l’ensemble des six territoires de collecte.