Marseille : Gaudin entendu dans l’affaire de l’effondrement des immeubles de la rue d’Aubagne

Via un message posté sur sa page Facebook, Jean-Claude Gaudin, l’ancien maire de Marseille, a annoncé avoir été convoqué jeudi matin par les juges d’instruction en charge des investigations concernant l’effondrement des immeubles de la rue d’Aubagne qui avait coûté la vie à 8 personnes le 5 novembre 2018.

« Les juges d’instruction en charge du dossier de la rue d’Aubagne m’ont convoqué pour m’entendre comme témoin, a-t-il expliqué. Je me suis évidemment mis à leur disposition et ai répondu durant plus de trois heures à toutes leurs questions, ce (jeudi) matin, afin que la justice puisse pleinement exercer son rôle face à ce drame et aux huit morts dont la mémoire hante toujours mon esprit. »