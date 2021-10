Marseille : la CGT appelle les cheminots à la grève le 17 novembre

Plusieurs personnes étaient présentes ce vendredi matin devant le conseil régional Paca lors de la manifestation nationale de cheminots contre l’ouverture du rail à la concurrence, à Marseille, suite à l’appel de la CGT et l’UNSA, les deux syndicats les plus représentatifs dans la branche et à la SNCF.

Le conseil régional Paca a entériné jeudi l’attribution du lot Marseille-Nice à Transdev et celui de l’Étoile de Nice à une filiale de la SNCF. La CGT en a profité pour appeler les cheminots à la grève le 17 novembre concernant les négociations annuelles obligatoires sur les salaires.