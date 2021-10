Marseille : la ministre Jacqueline Gourault attendue ce lundi pour la conférence métropolitaine des maires

Le président de la République, Emmanuel Macron, a chargé Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, de mener les discussions lors de la conférence des maires, qui se tiendra ce lundi 25 octobre, concernant les répartitions de compétences entre communes et Métropole sous l’égide de Martine Vassal (LR).

Les modifications à l’étude, dont une répartition des compétences plus efficaces entre la Métropole et les communes, pourraient faire l’objet d’un amendement de la loi 3DS (différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification) qui passe devant l’Assemblée nationale début décembre.