Marseille : l’AMU remporte l’appel à projet “Excellences” et bénéficiera d’une enveloppe de 40 millions d’euros

Frédérique Vial, la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a annoncé mercredi qu’Aix-Marseille Université (AMU) était fait lauréat de l’appel à projets « ExcellencEs », dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir 4 (PIA 4).

Dans le cadre de son projet CISAM+, qui « vise à construire un écosystème intégré renforçant l’impact de la recherche et des enseignements du site et facilitant le passage de l’invention à l’ innovation », l’AMU s’inscrit dans la continuité de la Cité de l’Innovation et des Savoirs d’Aix-Marseille (CISAM).

Le projet CISAM+ ayant été retenu, l’AMU recevra une dotation de 40 millions d’euros, soit la plus importante parmi tous les projets retenus.

Le projet CISAM+ s’articule autour de 3 programmes :