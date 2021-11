Marseille : les habitants de Bon-Secours privés de bus

Depuis le début de la semaine, les bus ne circulent plus au sein du quartier Bon-Secours, situé dans le 14e arrondissement de Marseille, indique France Bleu Provence.

La faute au mauvais stationnement qui pollue quotidiennement la circulation au sein de la cité phocéenne et qui a entraîné la modification du tracé de la ligne 89, dont les deux arrêts du quartier Bon-Secours, Saint-Gabriel et Carrière Bon-Secours, ne sont plus desservis.

La Régie des transports métropolitains (RTM) a choisi de ne plus faire passer de bus par ce quartier, où la ligne 89 est pourtant le seul moyen de transport en commun qui le relaie au centre-ville mais où le stationnement d’autres véhicules perturbe fortement la circulation.

Face à cette situation, les 12 000 habitants de Bon-Secours qui n’ont d’autres choix que de prendre le bus doivent désormais marcher une vingtaine de minutes afin de parvenir à l’arrêt le plus proche.