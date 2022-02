Les parcs, jardins et cimetières municipaux restent fermés jusqu’à nouvel ordre à Marseille.



En cause le vent qui souffle particulièrement fort et selon les pompiers “Ce vent ne faiblira pas, les pourtours de l’Etang de Berre et la Côte Bleue seront particulièrement impactés, avec des rafales à 120 km/h “.

🔴⚠️ Fermeture exceptionnelle des Calanques et de tous les massifs forestiers des Bouches-du-Rhône jusqu'au mercredi 2 février minuit sur ordre de @Prefet13 en raison des risques incendie liés à la levée de vents très violents. pic.twitter.com/AFtAw8bLeX — Parc des Calanques (@ParcCalanques) January 31, 2022