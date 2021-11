Marseille: plusieurs interpellations lors d’une opération anti-drogue menée dans la cité des Oliviers

D’après France 3, une opération de grande envergure menée par la police dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues a été menée mardi matin au sein de la cité des Oliviers, à Marseille.

Au total, 23 personnes ont été interpellées par les forces de l’ordre dans cette cité et dans les 15e, 14e et 3e arrondissements de la ville.

En outre, plus de 15 kg de cannabis, de la cocaïne, plus de 6000 euros, une arme de poing et un fusil d’assaut ont été saisis.