Marseille : trois personnes mises en examen pour homicide en bande organisée

Trois hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire, notamment pour homicide volontaire avec préméditation en bande organisée. Ils sont soupçonnés d’être impliqués dans la fusillade qui a coûté la vie à un homme de 24 ans et blessé un autre de 31 ans, le 7 septembre dernier dans la rue des Petites Maries à Marseille.



« L’enquête menée par Brigade criminelle de la DTPJ révélait que les faits étaient liés au contrôle d’un point de vente de stupéfiants et permettait, notamment sur la base d’un important travail de téléphonie et de surveillance, d’interpeller le 14 octobre 2021 trois hommes âgés de 24, 27 et 28 ans », a annoncé ce lundi soir, la procureure de la République de Marseille.