Marseille : un conseil municipal des enfants devrait voir le jour en 2022

La Ville de Marseille a annoncé qu’un conseil municipal des enfants allaient être créé. Son objectif étant de rassembler 101 enfants de classes de CM1 et CM2 pour leur faire comprendre un petit peu comment fonctionne le système politique ainsi que les faire participer à des initiatives et prises de décisions sur certains sujets concernant la ville. Sophie Guérard, adjointe au maire déléguée à la place de l’enfant dans la ville, a expliqué dans les colonnes de Made In Marseille , que l’objectif était “qu’ils touchent du doigt le fonctionnement démocratique. En travaillant sur des projets pour la ville, en commission, en votant pour sélectionner celui qui convaincra le plus de monde. Et en élisant ceux qui les représenteront en mairie centrale“.

Avant de conclure : “C’est un projet de long terme, de démocratie participative. Il s’agit avant tout de former les citoyens de demain. Que les petits s’intéressent au fonctionnement de leur ville, et plus largement de la société. Comment un projet collectif peut se concrétiser ? Je pense que c’est par les enfants qu’on peut changer le monde. Un enfant qui aujourd’hui vote, va à l’école à pied, en vélo, c’est un adulte qui en fera de même demain.”