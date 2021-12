À l’approche de Noël, Emmaüs Pointe-Rouge ouvre samedi une boutique éphémère et solidaire au nº15 de la rue de la République, dans le 1er arrondissement.

Un commerce qui sera ouvert pendant un mois et où il sera possible de dénicher toutes sortes de cadeaux, pour petits et grands. Le magasin sera ouvert du lundi au samedi, de 10h à 18h.