Marseille : une fresque géante à l’effigie du rappeur Jul inaugurée

Une fresque géante de Jul a été dévoilée ce lundi, peinte sur la façade d’un immeuble du 16e arrondissement de Marseille, près de la Cité Consolat.

Réalisée par l’artiste Hoveh et par l’entreprise Peint à la main , elle est haute de 23 mètres, large de 15, et été faite en cinq jours par un groupe de cinq peintres-cordistes et leur coordinatrice.

Ce portrait géant de Jul a été fait dans le cadre d’une collaboration avec le jeu vidéo Fifa 22.