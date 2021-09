Marseille : une nouvelle fusillade fait un mort et deux blessés

Une fusillade a eu lieu ce mardi 21 septembre un peu avant 20h dans le nord de Marseille, dans le quartier des Arnavaux à Marseille et a fait un mort et deux blessés graves puisque leurs pronostics vitaux sont actuellement engagés. Les trois victimes sont des hommes et seule la personne décédée a été identifiée. Il s’agit d’un jeune homme de 24 ans connu des services de justice, a précisé la procureure de la République de Marseille Dominique Laurens.

Une enquête est en cours et les motifs de la fusillade ne sont pas encore établis ainsi que les circonstances de cette tragédie. Ce sont déjà 16 personnes qui ont perdu la vie depuis le début de l’année dans des fusillades liées au traffic de stupéfiants à Marseille même si dans ce cas précis, rien n’a encore été déterminé.