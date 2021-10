Martigues : le centre-ville passe en zone 30

À partir de ce mois d’octobre, la circulation dans le centre-ville de Martigues sera limitée à 30km/h a indiqué la municipalité.

Cette limitation concerne tous les engins motorisés et elle montre l’intention de la Ville de donner la priorité aux piétons, alors que de plus en plus d’élus cherchent à apaiser leurs centre-villes.

L’objectif est de réduire la pollution dans cette partie de la ville, tout en y renforçant la sécurité des piétons.