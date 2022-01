Mercato : Bruno Guimarães séduit par le projet de Newcastle, l’OL négocie

Ces dernières heures, l’actualité autour de l’Olympique Lyonnais concerne l’avenir de Bruno Guimarães. Actuellement retenu avec la sélection brésilienne, le milieu brésilien de l’OL fait l’objet d’une offre de près de 40 millions d’euros, bonus compris, de la part de Newcastle. Une offre que l’OL a accepté de négocier avec le club anglais, devenu le plus riche du monde après avoir été racheté il y a quelques mois par un fonds public d’investissement d’Arabie Saoudite.

L’aspect financier privilégié par rapport au sportif

Comme l’indique L’Equipe, l’OL avait d’abord fait passer le message selon lequel il ferait tout pour garde son milieu de terrain, arrivé au club en janvier 2020 pour 20 millions d’euros en provenance de l’Athletico Paraneanse. Mais face aux difficultés financières qui l’ont touché suite à la crise sanitaire, le club aurait rapidement fait machine arrière et accepté de discuter avec l’écurie anglaise pour le transfert de son Brésilien.

L’aspect financier prévaut sur l’aspect sportif et l’OL est donc en passe de céder l’un de ses maîtres à jouer, devenu titulaire indiscutable dans le onze de Peter Bosz après un début de saison plus compliqué. Bruno Guimarães, qui forme la paire avec Maxence Caqueret devant la défense lyonnaise, est l’un des garants de l’équilibre et du jeu lyonnais, un élément prépondérant alors que Lyon végète actuellement dans le ventre moi du classement (11e de Ligue 1). Et son départ serait un gros coup dur pour l’entraîneur néerlandais…

Un départ cet hiver ou à l’été

Si l’OL a officiellement démenti tout accord passé avec Newcastle mercredi soir, Guimarães a lui déjà donné le sien pour rejoindre le club britannique en cas d’accord trouvé entre les deux parties. Le joueur de 24 ans, sous contrat jusqu’en 2024 à Lyon et qui avait repoussé une tentative de proposition de prolongation jusqu’en 2026, pourrait quadrupler son salaire en Angleterre (il touche 220 000 euros mensuels à l’OL), sans compter les bonus d’évolution et les primes, où un contrat jusqu’en 2027 l’attend.

Le mercato se terminant lundi soir, il ne reste encore que quelques jours pour boucler ce transfert. Une chose est sûre, le temps de Bruno Guimarães à Lyon est compté : s’il ne rallie pas l’Angleterre dès cet hiver, l’international Auriverde quittera sans nul doute l’OL à l’été, lui qui est courtisé par plusieurs gros clubs européens, dont Arsenal et la Juventus.