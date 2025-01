L’officialisation est imminente.

Formé au club et après plus de 10 ans de bons et loyaux services, Maxence Caqueret a passé sa visite médicale avec succès et aurait signé son contrat avec le club de Côme aujourd’hui.

Une bonne nouvelle pour les finances de l’OL qui va récupérer la somme de 17 millions d’euros.

Pour rappel, le Français de 24 ans était sous contrat jusqu'en juin 2027.

R.H