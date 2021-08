Mercato OL : Maxwel Cornet rejoint officiellement Burnley

Dans un communiqué publié ce dimanche en fin de matinée, l’OL a officiellement annoncé le départ de Maxwel Cornet vers la Premier League. L’International ivoirien s’est engagé 5 ans avec le club anglais de Burnley pour 15 millions d’euros, dont 15% seront reversés au FC Metz dans le cadre de la plus-value réalisée par le club lyonnais sur cette opération.



Maxwel Cornet aura disputé 252 matchs à l’OL pour 51 buts marqués. L’attaquant de formation, replacé arrière gauche depuis le passage de Rudi Garcia, fait partie des 30 joueurs les plus capés dans l’histoire de l’OL après six années passées entre Rhône et Saône.

