Météo : le Rhône, la Drôme, l’Isère et l’Ardèche en alerte vigilance jaune canicule

Nous vous en parlions en début de semaine, l’été est enfin là. Le soleil brille et le mercure remonte. Après des mois de juin et juillet capricieux, le chaleur s’installe cette semaine à Lyon et dans sa région.

Face à la hausse des températures, Météo France a placé plusieurs départements en vigilance jaune canicule ce mercredi 11 août à partir de 15h : le Rhône, la Drôme, l’Isère et l’Ardèche. En effet, les températures avoisineront les 37 degrés dans l’après-midi, jeudi 12, vendredi 13 et samedi 15 août.

A Lyon, par exemple, il fera 36°C jeudi, 34 vendredi et 35 samedi.

⚠ Un épisode de fortes chaleurs est annoncé dans les jours à venir par @meteofrance, avec un risque de #canicule dans le sud-est 🌡️



Connaissez-vous les bons gestes pour vous protéger ? ⤵https://t.co/2fgWtkY4iC — Ministère de l’Écologie (@Ecologie_Gouv) August 11, 2021

Cette météo ensoleillée contraste avec la pollution. En effet, un épisode de pollution à l’ozone est en cours depuis ce mercredi dans le bassin lyonnais. Le préfet du Rhône a activé le niveau information-recommandation pour l’ensemble du département et la Métropole de Lyon.

“Un épisode de poussières désertiques devrait également toucher la région et contribuer à la dégradation de la qualité de l’air”, prévient le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.

Avec le beau temps, la pollution pourrait donc également s’installer.