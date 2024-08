Prudence dès ce samedi, il va faire beau et il va faire très chaud ce week-end, on attend un épisode caniculaire dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avec dès ce samedi 36 degrés attendus à Lyon, ca dépassera même les 39 dimanche et lundi.

En revanche, les températures devraient baisser à partir de mardi.