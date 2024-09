Il va falloir ressortir les pulls, alors que l’automne ne doit arriver que le 22 septembre officiellement, la Loire va faire face à des températures plus fraiches.

Pour cause, les températures vont chuter en fin de semaine, y compris dans la Loire. Dès jeudi, le thermomètre va s’affoler et passera sous la barre des 10 degrés le matin et des températures qui passeront péniblement au-dessus des 10 degrés l'après-midi.

R.H