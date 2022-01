Ce lundi, la Métropole Aix-Marseille-Provence lance sa collecte des sapins de Noël sur l’ensemble du territoire, afin de recycler les conifères et d’éviter leur abandon en pleine rue.

Des centaines de points de collecte sont disposées dans la métropole et il est également possible d’amener son sapin en déchèterie. Les sapins récupérés seront ensuite recyclés et transformés en compost.