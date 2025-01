Un épisode de pollution touche la Métropole de Lyon et le bassin lyonnais/Nord-Isère, avec une neige industrielle visible près de la raffinerie de Feyzin. La préfète du Rhône a activé un niveau d'information-recommandation, incitant les populations vulnérables à limiter leurs déplacements et activités intenses. Des mesures telles que l'utilisation des transports en commun et la réduction de la vitesse sont recommandées pour améliorer la qualité de l'air.

