Métropole de Lyon : Grégory Doucet ciblé par une bombe à eau lancée par les Daltons

Les Daltons, ce collectif de rappeurs issus du 8e arrondissement de Lyon, connu pour avoir effectué des rodéos urbains et dont plusieurs membres ont eu affaire à la justice, refait parler de lui en annonçant ce vendredi, via son compte Instagram, avoir lancé une « bombe à eau » sur le maire de Lyon Grégory Doucet, qui était en visite ce matin dans le 8e arrondissement à Epicentre, commerce basé au 104 de la route de Vienne dans le quartier Grand Trou.

« On a su que le maire de Lyon et celui du 8e arrondissement (Olivier Berzane) se rendaient à une adresse ce matin, on a donc voulu leur faire une petite surprise. Le maire a bien été la cible d’une bombe d’eau il y a moins d’une heure et il a été trempé, rien de méchant, juste un message “nos amitiés de la part des Daltons” », légende une photo du maire au téléphone relayée sur leurs réseaux sociaux.

Une information confirmée par les services de la mairie : un homme déguisé en Dalton serait rentré dans la boutique avant de lancer sa bombe, qui a rebondi une première fois, sans éclater. Le Dalton a alors rapidement récupéré le projectile avant de le relancer immédiatement. Le projectile a alors atteint Olivier Berzane en plein visage, épargnant Grégory Doucet, précise Le Progrès.