Métropole de Lyon : vaccination sans rendez-vous au Groupama Stadium, jusqu’à 1000 injections quotidiennes à Caluire

Se faire vacciner sans rendez-vous au Groupama Stadium ? C’est désormais possible. Depuis son ouverture, le vaccinodrome n’était ouvert qu’aux personnes ayant pris rendez-vous. Mercredi 18 août, l’Olympique Lyonnais a indiqué que le centre est désormais accessible sans ce préalable dans la limite des places disponibles, afin “d’accélérer le processus de vaccination”, indique le club.

Dans l’enceinte de l’OL, les injections sont réalisées du lundi au dimanche, de 9 à 18h. Le vaccinodrome sera néanmoins fermé les 21 et 22 août, précise le site sante.fr.

1000 injections par jour à Caluire

À quelques kilomètres de là, à Caluire-et-Cuire, le centre de vaccination, le troisième plus grand du territoire après celui du Groupama Stadium et Gerland, va lui aussi connaître du changement. Actuellement situé au gymnase Lachaise, il sera transféré dans l’enceinte de l’ancien collège Lassagne dans la nuit du 24 au 25 août. Les vaccinations reprendront le 25 août à 15h et le centre sera alors en capacité de réaliser 1000 injections par jour.