Miss France 2022 : l’élection de la plus belle femme de France a lieu ce samedi

L’élection de Miss France 2022 a lieu ce samedi, à 21h05, en direct du Zénith de Caen, afin d’élire la femme qui va succéder à Amandine Petit comme plus belle femme du pays.

Au total, 29 candidates, représentantes de plusieurs régions de France, sont en compétition et sont déjà passées entre les mains du jury Miss France 2022 à l’occasion d’un grand oral, au cours duquel l’éloquence des participantes était mise à l’épreuve, avant le jour J, où le vote des téléspectateurs pèsent pour 50% dans l’élection finale de Miss France.

Par le passé, sept miss Rhône-Alpes ont été élues Miss France, dont Sylvie Tellier, élue en 2002, dernière en date. Cette année, la tâche incombe à Charlotte Faure, élue Miss Rhône-Alpes le 21 septembre dernier lors du concours qui avait lieu au Phare de Chambéry et qui sera donc la candidate chargée de représenter la région.

Originaire de Nîmes, elle vit en Isère depuis qu’elle a 1 an. Dans la vie, Charlotte Faure est étudiante en BTS Communication à Grenoble et est passionnée de sport et pratique notamment le volley en Nationale 2, à Grenoble, depuis 10 ans.