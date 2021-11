Mode : Nike fait honneur à Lyon en sortant une paire d’Air Max BW en édition limitée

Nike va fêter le vendredi 5 novembre les 30 ans d’une de ses paires de baskets les plus mémorables, la Air Max Big Window ou BW.

À cette occasion, une série limitée va sortir et quatre villes seront mises à l’honneur par la marque à la virgule : Rotterdam, Los Angeles, Pékin et… Lyon !

Nike Air Max BW Lyon.

05/11.

Instore.

69 la trik. pic.twitter.com/CX346YpwAW — ShoezGallery.com (@ShoezGallery) October 29, 2021

Nike va en effet rendre hommage à Lyon en sortant une chaussure spéciale au prix de 140 euros. Une chaussure faite de gris, noir et blanc avec l’inscription “Lyon” sur les talons et la languette gauche, puis avec les couleurs de la ville, le rouge et le bleu, à l’intérieur de la chaussure. Sans oublier la devise de la ville, “Virtute duce, comite fortuna” (“Avec la chance pour compagne et le courage pour guide”).