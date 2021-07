Modification de la collecte des déchets ménagers ce mercredi

En raison de la Fête Nationale, la collecte des ordures ménagères sera assurée dans seulement 5 communes de la Métropole ce mercredi : Bron, Décines, Montanay, Saint-Priest et Vaulx-en-Velin. Des modifications de jour de collecte sont prévues sur les autres communes.



Modification de la collecte du 14 juillet



À Meyzieu, la collecte des bacs de tri aura lieu jeudi 15 ou vendredi 16 juillet à la place de la collecte

habituelle des bacs gris (l’information est donnée par la pose de stickers sur les bacs de tri).

À Chassieu, Jonage, la collecte des bacs de tri aura lieu vendredi 16 juillet à la place de la collecte

habituelle des bacs gris (l’information est donnée par la pose de stickers sur les bacs de tri).

À Charly, Craponne, Francheville, Grigny, Irigny, Saint-Genis-les-Ollières, Sainte-Foy-lès-Lyon,

Vénissieux et Vernaison, la collecte des bacs de tri aura lieu samedi 17 juillet. Cette collecte sera

assurée uniquement en centre-ville et dans les habitats collectifs denses (l’information est donnée par

la pose de stickers sur les bacs de tri).

À Écully et Rillieux-la-Pape, uniquement pour les secteurs collectés 6 fois par semaine, la collecte des

bacs de tri aura lieu samedi 17 juillet sans suppression de la collecte des bacs gris (l’information est

donnée par la pose de stickers sur les bacs de tri).