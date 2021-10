Montbellet : un jeune homme de 20 ans gravement blessé après une sortie de route

Pour des raisons encore inconnues à ce stade de l’enquête, un jeune homme a effectué une sortie de route tôt ce dimanche matin dans la commune de Montbellet, entre Mâcon et Chalon-sur-Saône.. Le véhicule de la victime a terminé sa course contre un arbre entre le rond-point de Fleurville et le pont.



Selon les informations du Journal de Saône-et-Loire, l’homme âgé de seulement 20 ans a été sérieusement blessé dans cet accident. Il a dû être désincarcéré de son véhicule avant d’être transporté à l’hôpital par les pompiers.