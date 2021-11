Montceau-les-Mines : Samantha Avril, la femme qui se faisait passer pour un médecin, de nouveau arrêtée

Samantha Avril, interpellée et placée en garde à vue en septembre 2020 pour avoir exercé illégalement la profession de médecin et dont l’instruction judiciaire en cours doit permettre de savoir si elle est directement impliquée dans le décès de deux patients qu’elle avait eu en rendez-vous, a violé le contrôle judiciaire auquel elle était soumise depuis sa sortie de détention provisoire au mois de janvier et a été de nouveau incarcérée, indique Le Journal de Saône-et-Loire.

Quelques jours seulement après son audition auprès du juge dans le cadre de l’instruction, Samantha Avril, qui souffrirait d’altération du discernement suite à une expertise psychiatrique effectuée il y a quelques mois, aurait en effet postulé à une offre sur un site internet de recrutement de médecins. L’information a fuité et le juge des libertés et de la détention a décidé, le 22 octobre, de la placer en détention au quartier des femmes de la maison d’arrêt de Dijon.