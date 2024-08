En Saône-et-Loire, un loup est suspecté d’être impliqué dans deux nouvelles attaques du coté de Morey.

Pour cause, la semaine dernière, un prédateur a sévi à deux reprises dans deux élevages voisins au sein de la commune. Des attaques qu’il continue de perpétrer depuis un an et pour lesquelles une dizaine de professionnels a été dépêchée.