À Lyon, le PS tarde à désigner son chef de file pour les municipales 2026, avec Sandrine Runel en favorite malgré la controverse liée à l’évacuation du campement Jean Macé. Abdel Kader El Bouni, candidat alternatif, critique cette opération et défend une gauche plus humaine et ferme sur ses valeurs. Le débat illustre les tensions internes sur la stratégie du parti.

C.P